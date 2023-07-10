По итогам второго полугодия 2023 года 24 издания «Татмедиа» показали рост тиражей

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АО «Татмедиа» подвело итоги подписной кампании на второе полугодие 2023 года. Нарастить подписные тиражи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удалось 24 изданиям холдинга.

Самый высокий рост отмечен у газеты «Шәһри Казан» – ее тираж вырос на 110%. На 46% вырос тираж журнала «Майдан».

Более чем на 20% выросли тиражи газет «Шәһри Чаллы», «Ютазинская новь», журнала «Безнең мирас». В лидерах оказались газеты Елабужского, Бугульминского, Арского, Спасского, Нижнекамского, Апастовского, Алькеевского, Альметьевского, Мамадышского, Мензелинского, Балтасинского, Верхнеуслонского, Зеленодольского районов. Также вырос тираж газеты «Челнинские известия».

Журналы «Сәхнә», «Татарстан», «Чаян» также собрали больше подписок, чем в прошлом году.

Рост показала и чувашская газета «Сувар».

Объем подписки на республиканские газеты, входящие в холдинг Татмедиа, вырос на 113,8% к уровню прошлого года.

Как отмечают в «Татмедиа», основной проблемой большинства районных редакций является нехватка почтальонов в населенных пунктах. Это в свою очередь приводит к снижению подписки через почту. Поэтому редакции АО «Татмедиа» все больше практикуют альтернативную подписку с возможностью получения печатных изданий в редакции либо доставки силами редакции. Так, альтернативная подписка на издания АО «Татмедиа» к уровню прошлого года выросла на 4% и составила 18,7% от общего объема подписки.

Рост подписки на печатные издания в «Татмедиа» связывают с высокой активностью редакций в период подписной кампании. Издания АО «Татмедиа» участвуют в декадах подписки, проводимых совместно с УФПС «Татарстан почтасы», во время которых предоставляется скидка 7-13% от подписной цены. Также на сайте АО существует функция онлайн-подписки, которую можно оформить по ссылке http://tatmedia.ru/podpiska. Кроме того, активно проводятся различные конкурсы для почтальонов и подписчиков.

С учетом подписного тиража через «Татарстан почтасы», альтернативной подписки и розницы общий печатный тираж газет и журналов АО «Татмедиа» по итогам подписной кампании на второе полугодие 2023 года составляет 236 тыс. 634 экземпляра.