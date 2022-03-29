По итогам санитарного двухмесячника татарстанцев оштрафовали на 13 млн рублей

В 2021 году в рамках санитарно-экологического двухмесячника инспекторы Минэкологии Татарстана пресекли более 5 тыс. нарушений — это 50% от всех нарушений в области обращения с отходами за весь год. Об этом сообщил первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Айрат Шигапов на брифинге в Казани.

«В прошлом году в ходе двухмесячника по республике в 2021 году было выявлено и пресечено более 5 тыс. нарушений, составлено более 3 тыс. протоколов об административных правонарушениях, наложены штрафные санкции на общую сумму более 13 млн рублей», — сказал он.

По словам Шигапова, еще до старта двухмесячника всеми надзорными органами проводятся организационные мероприятия.

«Основная нагрузка ложится на муниципальные районы. Все выявленные нарушения заносятся в ГИС „Экологическая карта РТ“», – сказал он.

В числе наиболее частых нарушений спикер назвал несанкционированное размещение коммунальных, строительных, сельскохозяйственных и производственных отходов, захламление придомовых территорий и несвоевременный вывоз отходов с контейнерных площадок.