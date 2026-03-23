По итогам раннего скрининга у 10 детей из Татарстана обнаружили РАС

В Татарстане проживает 1268 детей с расстройствами аутистическго спектра. Очень важно вовремя выявить заболевание у ребенка. Об этом сообщила сегодня заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Благодаря родительскому сообществу мы внедрили в республике скрининговые анкеты. Скрининг прошли дети в возрасте от 18 до 36 месяцев. Его прошли 72 456 детей, из них на второй этап было направлено 846 ребят, которые имели риск», – рассказала она.

По данным Фазлеевой, по итогам обследований у 10 детей диагноз подтвердился.

«И тут наступает сложный этап – этап принятия диагноза в семьях. Не каждая мама готова это услышать. На сегодняшний день у 10 детей из этой группы диагноз уже установлен. Система здравоохранения и образования берет их «в контур», – отметила Фазлеева.

По ее словам, очень важно выявить РАС на раннем этапе для последующей социализации ребенка и его подготовки к школе.

«Я хочу предостеречь родителей: тихий ребенок с телефоном – это вызов сегодняшнего дня. Мы можем пропустить момент, когда он должен начать себя позиционировать. Будьте внимательны к своим детям», – призвала родителей из Татарстана Фазлеева.