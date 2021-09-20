По итогам работы на выборах Кондратьев пригласил блогеров в экспертный совет ЦИК РТ

Выборы в Татарстане прошли в условиях беспрецедентного общественного контроля как на участках, так и в Центре общественного наблюдения. В числе общественных наблюдателей были и сто блогеров, которые приглашены в экспертный совет Центральной избирательной комиссии республики. Об этом сообщил сегодня председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев в Едином информационном центре.

«У нас ежедневно работало порядка 16 тыс. наблюдателей от политических партий и кандидатов, в том числе более 3 тыс. человек от Общественной палаты. Все избирательные участки Татарстана были оборудованы камерами видеонаблюдения», — заметил он.

«Хочу выразить слова благодарности нашим активным блогерам. Они работают уже третью избирательную кампанию. Работали, вели свои репортажи, было направлено несколько обращений в ЦИК РТ, на которые мы тоже реагировали. Мы обсуждали с блогерами дальнейшее развитие этого важного и нужного проекта, пригласили его участников принять участие в работе экспертного совета ЦИК», — добавил Андрей Кондратьев.

«Экспертный совет за последний год превратился из просто площадки для встречи экспертов в реальный двигатель развития избирательной системы. Этот проект принят на постоянную основу, он важен для развития диалога вокруг избирательной системы», — уточнил глава ЦИК Татарстана.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ VIII созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Голосование проводилось под контролем наблюдателей и общественных организаций. В общей сложности за ходом выборов следили 500 тыс. человек — почти в два раза больше, чем в 2016 году.