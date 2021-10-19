По итогам «птичьей переписи» в Татарстане насчитали около 6 тыс. рябчиков

Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам насчитали на территории Татарстана около 6 тыс. рябчиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Среди различных видов боровой дичи рябчик является самым распространенным и многочисленным в лесной и таежной зоне. В центральных областях России обитает до 50 птиц и более на 100 га. По итогам учета в республике насчитывается 5792 птицы», — сказано в сообщении.

Рябчики обитают в разных регионах республики. Их можно встретить в лесных массивах Агрызского, Аксубаевского, Альметьевского, Арского, Заинского, Зеленодольского, Нижнекамского, Нурлатского, Кукморского, Сабинского и Черемшанского районов.