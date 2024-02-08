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СВО 8 февраля 2024 11:26

По итогам применения в СВО АК-12 «Калашников» внесет изменения в конструкцию автомата

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Концерн «Калашников» намеревается внести изменения в конструкцию АК-12 по итогам его применения в зоне СВО, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, совместно с военнослужащими группировки войск «Запад» было проведено обслуживание и восстановление нескольких вышедших из строя единиц изделий. По итогам анализа будут выдвинуты предложения по корректировке состава запчастей и принадлежностей для автомата.

Отмечается, что проверка АК-12 в боевых условиях в зоне СВО доказала его надежность. Одну корректировку ЗИП все же решили произвести, получив отзывы от бойцов мотострелковых бригад и специалистов из ремонтно-восстановительных батальонов.

#автомат калашникова
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