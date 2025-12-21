Россия определит, какие условия мира можно принять, а какие – нет, заявил Ушаков

Россия проанализирует и определит, какие из сигналов, переданных американцами через спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, могут быть приняты, а какие – категорически неприемлемы. Об этом сообщил помощник Президента России Юрий Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Он (Кирилл Дмитриев, прим. Т-и) привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и от украинцев. И мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять», – рассказал помощник Президента РФ.

Напомним, что Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для встречи и обсуждения мирного плана со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.