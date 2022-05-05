Татарстан вошел в топ-10 регионов России для отпуска

Республика Татарстан вошла в число лучших регионов России для отпуска по мнению жителей Поволжья. Регион занимает девятую строчку рейтинга, сообщает пресс-служба hh.ru.

«Самый популярный формат отдыха у жителей Поволжья — пляжный, его отметили 50% опрошенных. 46% ценят активный отдых, 37% интересуются экскурсионными турами, 27% — спа-турами и санаторно-курортным отдыхом. Кроме того, 27% работников из ПФО любят проводить отпуск дома или на даче», — говорится в сообщении.

Среди всех регионов России наиболее подходящими для отпуска стал Краснодарский край. Таким мнением поделилась четверть опрошенных — 25%. На втором месте рейтинга находится Алтайский край (8,4%), на третьем — Республика Крым (7,9%). Еще 3,1% участников опроса предпочли бы провести отпуск в Татарстане.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что если рассматривать заграничный отпуск, то из всех доступных стран 55% работников Татарстана предпочли бы поехать в Турцию, 33% хотели бы отдохнуть в Египте, по 25% — на Кипре или в Таиланде, 23% — в ОАЭ.