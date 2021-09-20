По итогам исследования рощи на Гаврилова ученые КФУ предложат места для экотроп

Ученые КФУ продолжают комплексное исследование рощи на ул. Гаврилова в Казани, по итогам которого определят возможности для развития экотуризма и места для прокладки экотпроп. Об этом «Татар-информ» сообщила профессор кафедры природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова.

«Летом мэром Казани было объявлено, что роща на Гаврилова будет носить статус особо охраняемой природной территории. Этому предшествовала большая исследовательская работа. Комплексные материалы сотрудников КФУ и других организаций, в том числе химико-технологического университета, вошли в отчет в качестве обоснования этого замечательного решения. Данное исследование сейчас продолжают ученые КФУ», – сказала она.

О присвоении прибрежной зоне Казанки вдоль ул.Гаврилова статуса особо охраняемой природной территории, где будет исключена новая жилая застройка, мэр Казани сообщил еще в прошлом году. Территория Ново-Савиновского района между рекой Казанкой и улицей Гаврилова, от проспекта Ямашева до железнодорожного моста, получила статус особо охраняемой природной территории местного значения. Здесь появится парк «Савиново».

Как было отмечено ранее на деловом понедельнике в мэрии города, участок площадью 68 га предназначен, прежде всего, для оздоровительных и природоохранных мероприятий. Вся территория ООПТ будет разделена на несколько зон. Один из участков будет отдан под строительство детской больницы. Исследование, которым сейчас занимаются сотрудники КФУ, направлено на дальнейшее развитие экотуризма на данной территории.

«Исследование завершится в октябре. Мы изучаем природную ценность, растительный и животный мир. Посмотрим, где могут быть проложены экомаршруты. По его итогам будет более четко сформулирована природная ценность территории», – сказала Мингазова.

Ученые КФУ хотят посмотреть, насколько эта территория пригодна для развития экологического туризма, а также изучить краснокнижные виды в поздний осенний период. Также Мингазова отметила, что экологи и местные жители против какой-либо застройки в роще на Гаврилова.

«Население района навсегда бы оставило эту территорию в качестве зеленой парковой зоны. Хотелось бы, чтобы и больницы здесь не было, чтобы вся территория была непрерывной, зеленой вдоль всего берега, не разрываемая строениями», – подчеркнула Мингазова.

Спикер отметила, что если предполагается частичная застройка, то нужно дополнительно посмотреть, где это будет наименее безвредно и нужно ли это делать. Необходимо предварительно провести оценку воздействия на окружающую среду, считает она.