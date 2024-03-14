По итогам исследований Голубых озер будут доработаны туристические маршруты

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в течение года казанские ученые проведут экологические исследования Голубых озер около Казани. Полученный информационный материал поможет доработать туристические маршруты, чтобы увести туристов от особо ценных в природном отношении территорий и объектов.

Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.

«В исследовании участвуют мои коллеги из Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ и Казанского федерального университета. Сроки определены, к октябрю мы планируем завершить основную часть исследований. На самом деле, Голубые озера — объект для нас не новый, по нему накоплено много фактического материала, который будем использовать в своей работе. Но некоторые виды исследований будут выполнены впервые», — сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что исследования начались с системного изучения состава воды в озерах и родниках, ежемесячного отбора проб. В этом году будет сделана подробная грунтовая съемка озер и батиметрические исследования глубин.

«Флора и фауна заказника претерпевают изменения под влиянием как природных, так и антропогенных факторов. Эти вопросы также станут предметом научных исследований. Ожидаем, что полученные в итоге результаты во многом станут своеобразной точкой отсчета для будущих поколений исследователей озер», — заметил Дмитрий Иванов

Подробнее об исследованиях Голубых озер читайте в материале «Татар-информа» Ученый о растущем потоке туристов на Голубые озера: Это место, которым нужно любоваться.