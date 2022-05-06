После экскурсии в приют «Зооцентр» казанские школьники решили стать волонтерами

В Казани до конца июня продлятся школьные экскурсии в приют для собак «Зооцентр». Сегодня в гостях у его четвероногих постояльцев побывали ученики 5 класса школы №48 Приволжского района столицы РТ.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«На сегодняшний день в приюте находятся около 500 собак. Это количество постоянно меняется. Стерилизация проводится каждый день. Один ветеринарный врач проводит до 15 стерилизаций либо кастраций, при необходимости подключаем второго врача», – рассказал гостям директор ООО «Зооцентр» Рустем Нуруллин.

Особенно ребятам понравился «детский сад для щенков». Новый корпус был введен в эксплуатацию в декабре 2021 года. В помещении площадью 160 кв. метров обустроены 12 секций, которые могут вместить до 300 животных. Малыши в возрасте до трех-четырех месяцев содержатся отдельно от взрослых собак, что позволяет поддерживать для них оптимальный микроклимат.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

По итогам экскурсии несколько школьников заявили, что готовы стать волонтерами, регулярно приезжать в приют для собак, убирать вольеры, кормить и выгуливать животных.