По итогам «Эковесны-2023» лучшая «экосемья» получит в подарок поездку в Санкт-Петербург

Награждение победителей республиканской акции «Эковесна» в 2023 году впервые пройдет в новом формате. Церемония состоится 8 июня на территории экстрим-парка «Урам». Гостей ждет экскурсия под открытым небом. Об этом заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский рассказал на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Подходит к завершению республиканский конкурс „Эковесна“. В субботу на прошлой неделе были подведены итоги в категории „Муниципальные образования“. Победители были отмечены памятными призами, кубками и сертификатами», — сообщил он.

Были определены наиболее активные районы в трех группах. В категории «Муниципальные районы с центром — статусом город» первое место досталось Кукморскому району. В категории «Муниципальные районы с центром — статусом: поселок городского типа, районный центр, село» победителями стали представители Высокогорского района, а в группе «Городские округа» лучшим признана Казань.

Начальник отдела экопросвещения Министерства экологии и природных ресурсов РТ Ольга Артемьева добавила, что республиканский конкурс «Эковесна» проводится с 2016 года. В этом году он приурочен к Году национальных культур и традиций и проводится в рамках санитарно-экологического двухмесячника.

«За два месяца нашими муниципальными образованиями проведено более 750 мероприятий. В Кукморском районе возле центральной библиотеки были посажены деревья, сотрудники муниципальных образований провели экологические уроки. В Мензелинском районе прошла экологическая акция „Экоавтобус“», — рассказала Артемьева.

Главная цель конкурса заключается в приобщении всех слоев населения к природоохранной деятельности и выявлению лучших инициатив. Конкурс проводится в нескольких номинациях — «Лучший детский сад», «Лучшая школа», «Лучшая семья», «Лучший двор», «Лучшее муниципальное образование».

Также в рамках «Эковесны» проводился конкурс рисунков «Экология в традициях». В этот раз в конкурсную комиссию поступило более тысячи рисунков от учеников школ и воспитанников детских садов.

«В начале сентября самых активных участников мы соберем на слете в детском лагере и наградим победителей дипломами и ценными призами», — сказала Артемьева.

В этом году на конкурс было подано 143 заявки, в том числе 45 — от детских садов, 43 — от учащихся и педагогов школ, 37 — от неравнодушных к проблемам экологии семей и 18 — от жителей дворов.

«Лучшая экосемья у нас традиционно получает путевку на море или в туристический город. В этом году победители отправятся в Питер», — сообщила Ольга Артемьева корреспонденту «Татар-информа».

За два месяца участники конкурса провели посадки деревьев, субботники, мастерили скворечники, также были организованы эколекции в трамваях, экскурсии в лаборатории и другие мероприятия. Активно подключились к конкурсу юные натуралисты.