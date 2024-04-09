По итогам декларационной кампании в бюджет Татарстана должно поступить 4 млрд рублей

По итогам декларационной кампании за 2023 год в бюджет республики должно поступить порядка 4 млрд рублей. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

«За три месяца текущего года в налоговые органы представлено более 235 тыс. деклараций по всем основаниям. Из них 24 тыс. документов представлено физическими лицами, обязанными её представить в силу закона, этими гражданами заявлено к уплате в бюджет 1,3 млрд рублей, а всего рассчитываем на поступление в бюджет республики 4 млрд по итогам декларационной кампании», – отметил спикер.

Напомним, что декларацию о доходах необходимо подать в налоговую службу до 2 мая текущего года.