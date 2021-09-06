По итогам августа Минниханов сохранил третье место в рейтинге влияния глав регионов

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По итогам августа Президент Татарстана Рустам Минниханов сохранил третье место в рейтинге влияния глав субъектов Федерации, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

По оценке экспертов, средний балл Президента РТ составил 8,14. Его опередили мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров, набравшие 8,89 и 8,54 балла соответственно.

Кроме того, в топ-5 по влиятельности вошли губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с 7,70 и 7,38 балла.

Экспертный опрос, по итогам которого составляется рейтинг, проводится методом закрытого анкетирования. В нем участвуют 26 экспертов, среди которых — политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты. Затем определяется среднее арифметическое значение экспертных оценок.