По итогам 2025 года в Татарстане трудоустроено более 15 тыс. молодых людей

В Татарстане молодежи оказывается масштабная поддержка в рамках федеральной кампании «Возможности для молодежи» национального проекта «Молодежь и дети». Только за 2025 год было трудоустроено свыше 15 тыс. молодых специалистов, а на предприятиях региона установлены рекорды по привлечению молодых кадров, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Студенческие отряды Татарстана успешно реализуют проекты с крупными предприятиями, среди которых – КАМАЗ, «Алабуга Строй», «Алабуга Композит» и «Алабуга Топ». На площадках особой экономической зоны «Алабуга» в составе студенческих отрядов одновременно работали 1941 студент-строитель и 954 школьника.

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров заметил, что молодежь Татарстана активно участвует в федеральных проектах и грантовых конкурсах. «В частности, продолжается прием заявок на конкурс „Росмолодежь.Гранты“, в рамках которого молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет могут получить до 1 млн рублей на реализацию собственных проектов. Всего конкурс включает 18 направлений – от добровольчества и экологии до развития молодежных медиа и культурных инициатив», – напомнил он.

Важным событием 2026 года станет очередной молодежный форум Приволжского федерального округа «иВолга», направленный на поддержку молодежных инициатив. Мероприятие пройдет в Самарской области, где участники получат возможность представить свои проекты на федеральном уровне.

Продолжается реализация традиционных творческих инициатив: в районах республики стартовал фестиваль «Созвездие-Йолдызлык», который ежегодно объединяет тысячи талантливых детей и подростков. Финальный гала-концерт фестиваля традиционно пройдет в Казани в апреле.

Помимо прочего, в 2026 году добровольцы Татарстана примут участие в крупных международных событиях. В частности, организован набор 650 волонтеров для XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». Еще 2 тыс. молодых людей будут задействованы в организации Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Стартует также набор волонтеров для проведения Всероссийского голосования за объекты благоустройства по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В прошлом году более 600 татарстанских волонтеров помогли жителям проголосовать за выбранный ими парк или сквер.