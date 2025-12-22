По итогам 2025 года наиболее высокооплачиваемыми специалистами в РТ оказались курьеры

По итогам 11 месяцев 2025 года наиболее высокооплачиваемыми специалистами Татарстана оказались курьеры – медианная предлагаемая зарплата составляет 144 тыс. рублей. За год предложение возросло на 22%, сообщила в ходе пресс-завтрака директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

На втором месте по зарплате оказались водители – 140 тыс. рублей (+29% год к году). 102 тыс. рублей медианно предлагают разнорабочим (+23%).

При этом наиболее востребованными специалистами по итогам 11 месяцев оказалась менеджеры по продажам – для них опубликовали 21,5 тыс. вакансий. Однако работодатели готовы им предложить лишь 98 тыс. рублей (+17%).

На втором месте по спросу оказались продавцы и кассиры с 18,6 тыс. предложений, на третьем – операторы call-центров, для которых было опубликовано 12,3 тыс. вакансий. Им предлагают 52,1 тыс. (+6%) и 51,5 тыс. (+14%) рублей соответственно.

Для сравнения, для курьеров за этот период опубликовано лишь 6,1 тыс. вакансий, для водителей – 9,9 тыс., а для разнорабочих – 7,7 тыс.