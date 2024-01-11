По итогам 2023 года архивы Татарстана лидируют в ПФО по количеству оцифрованных дел

В рейтинге архивных учреждений ПФО Татарстан по объёму хранящихся документов занимает второе место после Нижегородской области и третье место по количеству аудиовизуальных документов. Об этом сообщила сегодня председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова на заседании итоговой коллегии ведомства в Казани.

«По количеству источников комплектования мы находимся на первом месте», — подчеркнула она.

Спикер отметила, что за 2023 год объем архивного фонда увеличился на 61 тыс. дел личного хранения и 18 тыс. социально значимых документов ликвидированных организаций. Из запланированных 1,6 тыс. дел научно-технической документации в архив поступило 761. Упорядочены и включены в состав архивного фонда 66 тыс. дел постоянного хранения и 17 тыс. по личному составу.

«Сохраняется задолженность по передаче документов в архив у 846 организаций, по упорядочению документов — у 487. Как следствие, сохраняется риск утраты ценных документов. В 2024 году мы продолжим работу по мониторингу состояния своевременного упорядочения и передачи источниками архивных документов», — подчеркнула Габдрахманова.

Кроме того, за 2023 год отреставрировано более 10,7 тыс. листов, а для сохранности особо ценных документов и организации удаленного доступа оцифровано 15 тыс. дел.

«Активно в эту работу подключаются муниципальные архивы. В прошлом году ими оцифрованы 11 тыс. дел, создано 883 тыс. скан-листов», — заметила спикер.

По ее данным, за три года доля оцифрованных муниципальными архивами документов выросла с 0,5% до 2,5%, а это более 30 тыс. дел. По ПФО архивы Татарстана по количеству оцифрованных дел занимают первое место, показатель составляет 27% от общего фонда.

«За 2023 год нами исполнено более 71 тыс. запросов социально-правового характера для подтверждения стажа, заработной платы и права на льготы граждан, выходящих на пенсию, а также более 12 тыс. тематических запросов, в основном имущественного характера, и более 2 тыс. генеалогических запросов», — сообщила Габдрахманова.

Подтверждение стажа и зарплат остаётся приоритетным направлением работы. Организовано электронное взаимодействие с Социальным фондом, которое позволяет сократить время работы и исключить фальсификацию данных.

Заседание коллегии проходит на территории «Казань экспо». В его работе принимают участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин, руководитель Республиканского агенства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и другие.