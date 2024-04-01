По итогам 2023 года 539 тысяч россиян имели счета за рубежом

По данный от 31 декабря 2023 года 539,1 тыс. россиян имели счета за рубежом. Чаще граждане их открывали в Арабских Эмиратах, Казахстане, Армении, Узбекистане. Всего же федеральная налоговая служба (ФНС) получила данные о более 1,8 млн зарубежных счетов у российских резидентов, пишет РБК.

Уточняется, что количество владельцев увеличилось на 70%, а число счетов - на 164%. При этом на одного российского налогового резидента пришлось в среднем 3,4 финансового счета за рубежом.

Как объясняет партнер Б1 Мария Фролова, такой рост может быть связан с активным поиском альтернативы ушедшим Visa и Mastercard в дружественных странах. Отметим, что после ухода этих компаний у граждан встал вопрос: как рассчитываться в поездках за рубежом.