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Ру Тат
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Экономика
27 декабря 2021  11:38
Егор Никитин

По итогам 2021 года средняя зарплата в Татарстане превысила 44 тыс. рублей

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Уровень средней зарплаты в республике по итогам 2021 года превысит отметку в 44 тыс. рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции с республиканскими и федеральными СМИ рассказал Президент Татарстана Рустам Минниханов. 

«Уровень средней зарплаты поднимается, по итогам года он будет порядка 44,2 тыс. рублей», — отметил Президент РТ. 

Он добавил, что государство на федеральном и региональном уровнях оказывает значительные меры поддержки семьям с детьми. 

«Мы обсуждали ситуацию с демографией даже на сессии Госсовета РТ, учредили награду „Родительская доблесть“. Вопрос демографии очень важен для нашей страны. Предварительные результаты переписи показывают, что республика перешагнет отметку в 4 млн человек», — отметил Минниханов.

По его словам, в Татарстане также удалось стабилизировать уровень безработицы, снизилась напряженность на рынке труда.

#средняя зарплата #Рустам Минниханов #поддержка семей с детьми #Демография
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