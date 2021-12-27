По итогам 2021 года средняя зарплата в Татарстане превысила 44 тыс. рублей

Уровень средней зарплаты в республике по итогам 2021 года превысит отметку в 44 тыс. рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции с республиканскими и федеральными СМИ рассказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Уровень средней зарплаты поднимается, по итогам года он будет порядка 44,2 тыс. рублей», — отметил Президент РТ.

Он добавил, что государство на федеральном и региональном уровнях оказывает значительные меры поддержки семьям с детьми.

«Мы обсуждали ситуацию с демографией даже на сессии Госсовета РТ, учредили награду „Родительская доблесть“. Вопрос демографии очень важен для нашей страны. Предварительные результаты переписи показывают, что республика перешагнет отметку в 4 млн человек», — отметил Минниханов.

По его словам, в Татарстане также удалось стабилизировать уровень безработицы, снизилась напряженность на рынке труда.