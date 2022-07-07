По итогам 2021 года Минлесхоз РТ занял пятое место в федеральном рейтинге

По итогам работы в 2021 году Министерство лесного хозяйства Татарстана заняло пятое место в рейтинге Федерального агентства лесного хозяйства и третье место среди аналогичных ведомств регионов Приволжского федерального округа. Об этом информирует пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Лесное хозяйство Татарстана — одно из самых рентабельных: один гектар леса приносит федеральному и республиканскому бюджетам более 417 тыс. рублей в год. Министерство особое внимание обращает на воспроизводство лесов. Не было допущено гибели лесных культур, заложенных в 2021 году», —отметил замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Панфилов.

В прошлом году сотрудники Минлесхоза РТ и представители подведомственных лесничеств выявляли нарушителей лесного законодательства. Виновные были установлены в 97% случаев. По данному показателю ведомство занимает пятое место в России.

В 85% случаев нарушившие закон добровольно возместили причиненный ущерб, а муниципальные бюджеты региона пополнились 49 млн рублей. В основном это нарушения, связанные с загрязнением лесов сточными водами, химическими и другими вредными веществами, отходами производства и потребления.

За организацию лесного контроля лесоводам Татарстана присвоено третье место в России и первое в ПФО. Министерство лесного хозяйства РТ уже семь лет подряд занимает в рейтинге Рослесхоза лидирующие позиции.