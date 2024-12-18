Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
По иску прокурора суд передал государству дом и земли экс-замглавы Ростехнадзора РТ
Авиастроительный районный суд Казани удовлетворил иск прокурора Альберта Суяргулова к экс-заместителю руководителя Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Суд постановил обратить в доход государства недостроенный дом и земельные участки в Верхнеуслонском районе Татарстана на общую сумму 4,6 млн рублей, которые приобрел бывший госслужащий на неофициальные доходы.
Решение суда пока не вступило в законную силу, поэтому приговор можно обжаловать.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников