По иску прокурора суд передал государству дом и земли экс-замглавы Ростехнадзора РТ

Авиастроительный районный суд Казани удовлетворил иск прокурора Альберта Суяргулова к экс-заместителю руководителя Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Суд постановил обратить в доход государства недостроенный дом и земельные участки в Верхнеуслонском районе Татарстана на общую сумму 4,6 млн рублей, которые приобрел бывший госслужащий на неофициальные доходы.

Решение суда пока не вступило в законную силу, поэтому приговор можно обжаловать.