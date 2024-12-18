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Происшествия 18 декабря 2024 16:05

По иску прокурора суд передал государству дом и земли экс-замглавы Ростехнадзора РТ

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Авиастроительный районный суд Казани удовлетворил иск прокурора Альберта Суяргулова к экс-заместителю руководителя Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Суд постановил обратить в доход государства недостроенный дом и земельные участки в Верхнеуслонском районе Татарстана на общую сумму 4,6 млн рублей, которые приобрел бывший госслужащий на неофициальные доходы.

Решение суда пока не вступило в законную силу, поэтому приговор можно обжаловать.

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