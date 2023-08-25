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Происшествия 25 августа 2023 16:33

По иску прокуратуры суд взыщет с бизнесмена в РТ более 134 млн ущерба

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В Татарстане суд по иску прокуратуры взыщет с предпринимателя более 134 млн рублей ущерба от налогового преступления, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, в 2022 году мужчина, являясь директором и единственным учредителем компании «Теплоком», вносил ложные сведения в налоговые декларации. В результате он уклонился от уплаты более 134 млн налогов, включая пени.

Между тем в возбуждении уголовного дела за уклонение от уплаты налогов было отказано в связи с истечением срока давности. Однако причиненный ущерб предприниматель не возместил.

Прокуратура в интересах государства обратилась с иском в суд. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

#Прокуратура #суд #уклонение от налогов
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