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По иску прокуратуры РТ с бизнесмена взыщут 7 млн рублей неуплаченных налогов
В Татарстане по иску прокуратуры с местного предпринимателя Чистопольский суд взыщет налоговую недоимку, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Установлено, что в сентябре 2022 года бизнесмена признали виновным в уклонении от уплаты налогов, но уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков исковой давности.
При этом ущерб государству в виде недополученного налога на добавленную стоимость в размере более 6,9 млн рублей возмещен не был.
В итоге прокуратура обратилась в суд с иском к предпринимателю о взыскании с него недоимки. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил.
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