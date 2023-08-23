По иску прокуратуры РТ с бизнесмена взыщут 7 млн рублей неуплаченных налогов

В Татарстане по иску прокуратуры с местного предпринимателя Чистопольский суд взыщет налоговую недоимку, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в сентябре 2022 года бизнесмена признали виновным в уклонении от уплаты налогов, но уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков исковой давности.

При этом ущерб государству в виде недополученного налога на добавленную стоимость в размере более 6,9 млн рублей возмещен не был.

В итоге прокуратура обратилась в суд с иском к предпринимателю о взыскании с него недоимки. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил.