Происшествия 13 февраля 2026 17:54

По иску прокуратуры дроппер из Рязани вернул почти 650 тысяч, похищенных у жительницы РТ

В Рязани районный суд удовлетворил иск прокурора Тукаевского района РТ и обязал местного жителя вернуть 648 тысяч рублей женщине, ставшей жертвой мошенников. Об этом «Татар-информу» сообщил прокурор Тукаевского района РТ Руслан Галиев.

Выяснилось, что в апреле 2025 года аферист под видом инвестиций похитил у жительницы РТ крупную сумму. Деньги были выведены через банковский счет, оформленный на рязанца. Сам он утверждал, что передал карту знакомому «во временное пользование», и именно тот снял средства.

Прокуратура Тукаевского района РТ указала, что владелец счета не имел законных оснований распоряжаться деньгами, не проявил должной осмотрительности и отказался вернуть средства добровольно. Суд согласился с доводами надзорного ведомства.

С дроппера взыскали 648 тысяч рублей как неосновательное обогащение, а также почти 18 тысяч рублей госпошлины. Решение пока не вступило в законную силу.

#интернет-мошенники #тукаевский район РТ #прокуратура рт
