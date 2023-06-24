По инициативе Татарстана в России могут снизить ставку по ипотеке для молодых семей

Татарстан вышел с инициативой в Госдуму РФ по снижению первоначального взноса и ставки по ипотеке для молодых семей. Об этом «Татар-информу» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Мы в Госдуму и Росмолодежь дали предложение о том, чтобы для молодых семей первоначальный взнос снизить в несколько раз. Также говорили о снижении процентной ставки. Таким образом вырастет количество молодых семей, которые смогут купить себе жилье. У многих нет 300-400 тыс. рублей на первоначальный взнос», — заявил собеседник.

По словам Садыкова, в вопросах улучшения жилищных условий для молодых людей ключевую роль должно играть государство. Предложение нашло поддержку на федеральном уровне, и сейчас формируются предложения и проводится экономическая экспертиза.