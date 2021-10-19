По инициативе казанского эколога в Казани спустя столетие создадут большую карту грунтов

Большая карта грунтов Казани разрабатывается по инициативе казанского эколога и общественника Сергея Мухачева. С разных участков города сейчас отобраны первые 77 проб почвы, которые высушиваются и исследуются в лаборатории КНИТУ.

«Пробы почвы отобраны на участке поселка Торфяной, в „Русско-Немецкой Швейцарии“, в роще на Гаврилова, на острове напротив Дворца водных видов спорта и у моста „Миллениум“. Эти почвы высушиваются, а после они будут растираться в пыль, замачиваться, только после этого будет проведен анализ», — сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» заведующий лабораторией КНИТУ Сергей Мухачев.

Спикер отметил, что экологам нужно найти участки, где редкие виды растений будут приживаться. Для этого нужно сравнить засоленность почвы.

«Мы собираемся сравнивать участки, которые выбираем для посадки, с теми участками, где редкие виды естественно произрастают. Предыдущий опыт показал, что мы много где сажаем редкие виды, но они мало где приживаются. Хотя на первый взгляд кажется, что условия подходящие. Причина в засолении почвы из-за применения зимних противогололедных препаратов», — пояснил Мухачев.

Так, из семи кустов ириса, высаженного ранее на территории «Русско-Немецкой Швейцарии», прижился лишь один. Пробы почвы отбирают студенты КНИТУ и участники школьного экологического кружка вместе с преподавателем и родителями. Опыты проводятся в лаборатории вуза. Эта работа довольно трудоемкая. По предварительным подсчетам эколога, сбор проб и исследование почвы с разных участков города может затянуться на десять лет. После обработки результатов исследования проект выйдет на новый не менее длительный этап.

«Мы собираемся разработать методики восстановления почвы и предложить их городу. Восстановление почвы — процесс длительный и будет проводиться эпизодически, по мере необходимости. Но самое главное для нас — выбрать участки для новых посадок ириса сибирского и ириса болотного, сальвинии плавающей, ужовника, смородины колосистой, дуба черешчатого. Соленость воды на водоемах определят студенты кафедры КФУ», — отметил Мухачев.

Подобные карты почв обычно составляют для сельскохозяйственных районов. В Казани такие замеры в последний раз делались где-то в 30-х годах прошлого века. Спикер отметил, что главная проблема заключается в отсутствии серьезных приборов в лаборатории. Однако практическую пользу исследование при помощи простых приборов, безусловно, даст.

«Нам нужен практический результат – выбор места для посадки так, чтобы не тратить наши силы зря. У нас их слишком мало, чтобы выбрасывать на ветер. Мы сажаем растения, а они не приживаются», — сказал Мухачев.

Семена редких растений добровольцы собирают в природной среде и высаживают их на территории нового питомника у Казанки. В дальнейшем саженцы будут пересажены на благоприятные участки, в том числе будут высажены в новых природных парках у реки. Стоит отметить, что в этом году приживаемость редких видов растений была слабой из-за неблагоприятных погодных условий — длительной засухи.