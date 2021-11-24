По инициативе Беляева главе КФХ Менделеевского района подарили новый трактор

Фото: «Менделеевские новости».

Фермер из Старогришкинского сельского поселения Менделеевского района РТ Виктор Леонтьев стал обладателем новых ключей от трактора «Беларус-925.3», пишут «Менделеевские новости».

Леонтьев с 2007 года имеет свое крестьянское (фермерское) хозяйство по разведению лошадей чистокровной породы. Скакуны побеждают на различных соревнованиях районного, республиканского, всероссийского уровней.

Недавно КФХ Леонтьева посетил руководитель района Радмир Беляев, который ознакомился с деятельностью фермера и принял просьбу оказать содействие в приобретении трактора.

Инвестор нашелся достаточно быстро. Депутат Старогришкинского поселения Константин Павлов помог фермеру в приобретении трактора, который оснащен ковшом и тележкой.

На вручении машины Радмир Беляев заявил, что оказание содействия развитию сельского хозяйства — общее дело и руководства района, и депутатского корпуса.

«Я поверить не могу такому счастью, — сказал Виктор Леонтьев, — данное транспортное средство позволит механизировать многие виды работ. Я с детства люблю лошадей, и очень рад, что могу внести свою лепту в развитие этого хозяйства».

По информации пресс-службы района, на сегодняшний день в КФХ содержится 14 голов лошадей. В прошлом году построена и введена в эксплуатацию ферма на 50 голов лошадей.

Глава КФХ Виктор Логинов — ежегодный участник конно-спортивных соревнований, городских и республиканских праздников «Сабантуй», Дня города, Дня Республики Татарстан и других.