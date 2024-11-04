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По инициативе Айдара Метшина в Нижнекамском районе РТ прошла игра «Зарница»
Сегодня, в День народного единства, в Нижнекамском районе Татарстана состоялась военно-патриотическая игра «Зарница», в которой приняли участие десять команд образовательных учреждений муниципалитета.
В роли инициатора выступил депутат Государственной Думы ФС РФ, бывший глава района Айдар Метшин. Участие в организации мероприятия также приняли бойцы специальной военной операции, представители «Боевого братства» и «Союза добровольцев Донбасса», сообщает пресс-служба парламентария.
По оценке организаторов, ставшие участниками мероприятия учащиеся продемонстрировали командный дух, выдержку и стремление к победе — «качества, необходимые для будущих защитников и настоящих патриотов своей Родины».
«Пусть этот день станет символом мира и согласия для всех нас, напоминая о необходимости совместных усилий ради общей цели. И сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада в стремлении создать в России социально-политический раскол общества, как никогда важно по-настоящему народное единство, которое и демонстрирует наше гражданское общество», — подчеркнули в пресс-службе депутата Госдумы.
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