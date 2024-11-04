По инициативе Айдара Метшина в Нижнекамском районе РТ прошла игра «Зарница»

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Айдара Метшина

Сегодня, в День народного единства, в Нижнекамском районе Татарстана состоялась военно-патриотическая игра «Зарница», в которой приняли участие десять команд образовательных учреждений муниципалитета.

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Айдара Метшина

В роли инициатора выступил депутат Государственной Думы ФС РФ, бывший глава района Айдар Метшин. Участие в организации мероприятия также приняли бойцы специальной военной операции, представители «Боевого братства» и «Союза добровольцев Донбасса», сообщает пресс-служба парламентария.

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Айдара Метшина

По оценке организаторов, ставшие участниками мероприятия учащиеся продемонстрировали командный дух, выдержку и стремление к победе — «качества, необходимые для будущих защитников и настоящих патриотов своей Родины».

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Айдара Метшина

«Пусть этот день станет символом мира и согласия для всех нас, напоминая о необходимости совместных усилий ради общей цели. И сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада в стремлении создать в России социально-политический раскол общества, как никогда важно по-настоящему народное единство, которое и демонстрирует наше гражданское общество», — подчеркнули в пресс-службе депутата Госдумы.