По инциденту футболистки, сломавшей ногу на базе ФК «Рубин» завели уголовное дело

Фото: rubin-kazan.ru

После несчастного случая, в результате которого 11-летняя девочка сломала ногу на базе ФК «Рубин» завели уголовное дело. Органы рассмотрят вопрос о привлечении ответственности казанского футбольного клуба. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Сегодня родители девочки и сама пострадавшая дали показания в отделении полиции, из которых стало известно, что представители казанского клуба до сих пор не вышли с ними на связь с предложениями о помощи. Ранее клуб заявлял, что готов взять на себя расходы по лечению и планирует урегулировать данный вопрос до суда.

Напомним, инцидент произошел 22 сентября 2025 года. Во время тренировочного процесса на базе ФК «Рубин» тренер женской команды Юлия Балыкова заставила воспитанницу перенести ворота. В результате чего тяжелый инвентарь упал на подростка – это привело к закрытому перелому правой стопы.

После осмотра врачи установили, что в данном случае можно забыть о спорте на 5 лет и скорее всего не помышлять о профессиональной карьере. Родители потерпевшей написали заявление на детского тренера в полицию, где в действиях Балыковой нашли состав преступления.