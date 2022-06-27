По грантовому конкурсу Минмолодежи РТ для физлиц получит поддержку 51 проект

В Казани завершился грантовый конкурс для физлиц от Минмолодежи РТ, по которому молодые люди могли получить до 300 тыс. рублей на реализацию своего проекта. Поддержку получит 51 проект на общую сумму 7 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

«Мы видим, что у татарстанской молодежи есть огромное количество интересных, полезных и оригинальных идей. Грантовый конкурс для физлиц призван помочь молодым людям самореализоваться, дать развитие их проектам. Мы видим, что среди победителей есть и социально-важные инициативы, такие как мастер-классы для людей с ОВЗ и уроки патриотического воспитания. Отрадно, что наша молодежь старается сделать этот мир лучше», — прокомментировал результаты конкурса министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

В этом году конкурс проходил по 14 номинациям. Это «Творческие инициативы молодежи», «Инициативы молодежи по поддержке ЗОЖ», «Инициативы молодежи по поддержке туризма», «Патриотическое воспитание», «Добровольческие (волонтерские) инициативы молодежи», «Молодежные медиа», «Научные инициативы молодежи», «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде», «Укрепление семейных ценностей», «Карьера и профессиональная самореализация», «Межкультурные коммуникации и межнациональное взаимодействие», «Инициативы, направленные на поддержку молодежи с инвалидностью и ОВЗ», «Развитие механизмов оказания психологической помощи молодежи», «Социальное предпринимательство».

По каждой из номинаций проекты получили финансовую поддержку от 60 тыс. до 255 тыс. рублей. Среди проектов победителей — такие инициативы, как мастер-классы по столярному мастерству «Добрый столяр» в инклюзивной мастерской «МастерКА» для детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, патриотические уроки и проекты, связанные с развитием внутреннего туризма.