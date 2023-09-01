По гаражной амнистии за два года в Татарстане зарегистрировано более 10,5 тыс. объектов

Более 10,5 тыс. объектов недвижимости зарегистрировано в Татарстане за два года по гаражной амнистии. Из них 5010 объектов гаражного назначения и 5522 земельных участка под ними общей площадью более 160 тысяч кв. м. Такие данные приводит Росреестр Татарстана. По этим показателям Татарстан входит в регионы-лидеры, уточняют в ведомстве.

В 2023 году оформлено в собственность более 4,3 тысячи объектов – 1754 гаража и 2579 земельных участков.

«В настоящее время механизм реализации Закона о гаражной амнистии на территории республики достаточно хорошо отработан. Для этого Росреестр Татарстана продолжает на регулярной основе проводить системную работу с региональными и муниципальными органами власти и консультирование граждан», – сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова.

Гаражная амнистия позволяет гражданам до 1 сентября 2026 года в упрощенном порядке оформить права на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены. Данные объекты должны быть построены до 30 декабря 2004 года, то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, быть капитальными, иметь фундамент и прочную связь с землей, а также иметь не более одного этажа. Не попадают под гаражную амнистию самострои и подземные гаражи при многоэтажных домах и офисных комплексах.

Для бесплатного оформления гаража и земельного участка под ним в собственность гражданам необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении участка под гаражом. В Казани – это районные администрации, в районах Татарстана – палаты земельных и имущественных отношений. К заявлению прикладывается документ, подтверждающий факт владения гаражом (документ о выплате пая в гаражном кооперативе, решение о распределении гаража и т.д.). Также понадобится межевой план земельного участка и технический план гаража, в подготовке которых поможет кадастровый инженер.

