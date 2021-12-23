По гамбургскому счету: УНИКС в гостях у лидера Евролиги упустил шанс войти в историю

Из столицы Каталонии в этом сезоне никто в этом сезоне не возвращался со щитом. «Барселона» хотела обыграть УНИКС и остаться на вершине турнирной таблицы. У команды Велимира Перасовича имелись свои мысли на этот счет. Что в итоге вышло – читайте в обзоре известного комментатора Александра Нордена для ИА «Татар-информ».

«Барселона» хотела обыграть УНИКС и остаться на вершине турнирной таблицы Фото: официальный сайт БК «УНИКС» unics.ru

В межсезонье «Барса» кардинально состав менять не стала

Двукратный чемпион и шестикратный финалист Евролиги «Барселона» в решающем матче предыдущего розыгрыша в кельнском «Финале четырех» уступила «Анадолу Эфес», которого УНИКС примет в «Баскет-холле» в канун Нового года - 30 декабря. В межсезонье «Барса» кардинально состав менять не стала.

Объявил о завершении своей феноменально долгой и успешной карьеры 41-летний Пау Газоль, в стан «Реала» перебрался форвард с венгерским паспортом Адам Ханга. Кроме того, в родную Валенсию, видимо, решив красиво завершить профессиональный путь игрока (он начинал там в 2006 году) возвратился бронзовый медалист Рио-2016, чемпион мира и трехкратный победитель европейских первенств Виктор Клавер.

Из летних приобретений «Барселоны» следует выделить 28-летнего аргентинского защитника, участника двух последних Олимпиад, обладателя Межконтинентального кубка и победителя Лиги Америки (оба титула завоеваны в 2014 в составе «Фламенго») Николаса Лапровиттолу. Аргентинец перешел в «Барсу» из «Реала», и стал сменщиком на позиции первого номера великолепного грека Ника Калатеса, который с 5,7 (в среднем) передачами за матч лидирует в Евролиге всего немного опережая казанца Лоренцо Брауна (5,6). Понятно, что иметь двух равноценных игроков на этой ключевой позиции было в приоритетах у блестящего в прошлом разыгрывающего Ясикявичуса.

Из летних приобретений «Барселоны» следует выделить 28-летнего аргентинского защитника, участника двух последних Олимпиад, обладателя Межконтинентального кубка и победителя Лиги Америки Николаса Лапровиттолу Фото: © официальный сайт БК «УНИКС» unics.ru

Пополнился каталонский клуб также тяжелым форвардом Найджелом Хэйсом, который после просмотра в «Бостон Селтикс» вернулся в Европу и воссоединился с тренером, с которым работал в «Жальгирисе». В прошлом сезоне, выступая за литовский клуб в Евролиге, он набирал 9,5 очка, делал 3,9 подбора, 1,2 передачи и реализовывал почти 90% штрафных. Из лагеря победителей Евролиги «Анадолу Эфес» каталонцы переманили себе 212-сантиметрового (вес 115 кг) Сертача Шанлы, центрового сборной Турции, который в кельнском «Финале четырех» набирал по 15,5 очка при 5,0 подборах. За два года в «Барселоне» этот гигант заработает 2,3 млн евро. Из приобретений на перспективу выделим 20-летнего разыгрывающего Рокаса Йокубайтиса, который за «Жальгирис» принял участие в 31-м матче Евролиги 20/21 (7 очков, 1,7 подбора, 2,5 передачи за 21 минуту). Соглашение с соотечественником главного тренера заключено до 2025 года.

УНИКС – сенсация первого круга Евролиги

УНИКС же – это сенсация первого круга Евролиги. Казанский клуб силен не только командной игрой и боевым духом. Так что поздним вечером среды на паркете Palau Blaugrana встречались достойные во всех отношениях соперники. «Барса» в этом сезоне проиграла только дважды – в 7-м и 8-м турах, соответственно, «Маккаби» и миланской «Олимпии» (оба раза в гостях). И последнее, если УНИКС последний свой матч провел в пятницу, 17-го (против «Жальгириса»), то испанцы играли днем раньше (в Афинах с «Пао»). А вот намеченная ранее на 19 декабря встреча «Барселоны» против «Манресы» (в чемпионате Испании ) была отложена, из-за заболевания коронавирусом ряда игроков соперников «Барсы».

Казанец Хезонья начал с «трешки» на первых секундах, а затем повторил свое попадание – 6:0! Фото: официальный сайт БК «Барселона» fcbarcelona.es

«Барселона» после пяти побед подряд вышла на матч с УНИКСом с осознанием собственной силы. Две лучших по защите команд (и одна из них – лучшая по нападению) вышли, чтобы закрыть первый круг и определить, «кто в доме хозяин».

Казанец Хезонья начал с трешки на первых секундах, а затем повторил свое попадание – 6:0! «Барса» ответила дальним попаданием, но потом Хезонья спиной к кольцу забросил мяч, который и в НБА то вошел бы во все хит-парады!!! Началась игра в догонялки, в которой команды начали соревноваться в ошибках, но казанцы до середины первой четверти быстро бегали и вели – 15:11.

Открыл счет и своим попаданиям Лоренцо Браун – 18:14. Ясикявичюс выпустил Йокубайтиса, чтобы сдержать игрока УНИКСа Лоренцо, но американец литовца просто не заметил. Казанцы выиграли первую четверть с минимальным перевесом (28:27), но, главное, показали, что они приехали в солнечную Испанию не обороняться и трусливо ждать своего шанса.

Шарунас Ясикявичус: «Мяч буквально валился из наших рук»

С началом второй четверти «Барселона» усилила концентрацию и вышла вперед 33:30. Разыгрался высоченный Шанлы, доминирующий над низким составом УНИКСа, но Джон Браун зажег свою партию и не позволил сопернику уйти в отрыв. До середины второго периода ни одна команда не могла выйти вперед больше, чем на очко. Хезонья, ушедший было в тень, вернулся броском из-за дуги, а вслед за этим классная работа в защите помогла его партнерам вновь оторваться в счете – 41:35. В середине второй четверти каталонцы совершили свою восьмую потерю и это было следствием концентрированной и духовитой игры подопечных Перасовича. Главным героем второй четверти у казанцев стал Джон Браун – 13 очков и 4 перехвата обусловили перевес его команды перед большим перерывом – 46:37.

Главным героем второй четверти у казанцев стал Джон Браун – 13 очков и 4 перехвата обусловили перевес УНИКСа Фото: официальный сайт БК «УНИКС» unics.ru

Комментарий Шарунаса Ясикявичюса после первой половины встречи был красноречив: «Команда оказалась совершенно неподготовленной к началу игры. Мяч буквально валился из наших рук».

+20 в пользу УНИКСа в Барселоне – это не сон, но УНИКС не выдержал тотального прессинга

Когда на волне этого успеха казанцы сделали в начале третьего периода +16 (55:39), Ясикявичюс взял тайм-аут и буквально истерил в его ходе. На помощь хозяевам пришли судьи, назначив сомнительный технический, но казанцы не сломались – 57:43. «Трюндель» Лоренцо Брауна довел преимущество УНИКСа до +17, но судьи опять согрешили в пользу «Барсы», не разглядев двойное ведение у Лапровиттолы. Все эти выкрутасы хозяев плюс судей позволили хозяевам сократить отрыв – 60:48. Но Кэнаан вернул превосходство гостям – 63:48. Лоренцо Браун попал 4-й (из 6) трехочковый бросок, а Хезонья (4 из 4-х) вывел УНИКС на космическую орбиту – 71:51. Каталонцы не сдавались, но после третьей четверти их положение продолжало оставаться почти безнадежным – 74:57 в пользу УНИКСа!

На помощь хозяевам пришли судьи, назначив сомнительный технический Фото: официальный сайт БК «УНИКС» unics.ru

После трех периодов количество потерь было 16:5 в «пользу» «Барселоны». Джон Браун в начале последней четверти совершил 12-й перехват своей команды – 77:57! УНИКС буквально горел и дело шло к первому в сезоне поражению «Барсы» на своей площадке. Но хозяева набрали 6 очков подряд и вынудили Перасовича взять тайм-аут. Лоренцо Браун набрал свои 20 очков – 79:63. Но хозяева ответили дальним броском. Казанцы поплыли, и хозяева приблизились на расстояние в «минус 11». Хезонья во время «купил» Миротича и в середине последней четверти восстановил разрыв до +13 86:73. Последовала потеря «Барсы» и Джекири прислал мяч в корзину «по-почтальонски».

Ситуация накалилась. Фолить казанцам совсем не надо было – испанцы реализовывали штрафные без единого промаха (25 из 25). При счете 77:88 гости промахнулись из-за дуги и Курич трехочковым сократил превосходство УНИКСа до -8, а за 2 минуты до конца счет и вовсе стал 88:82. Прессинг «Барсы» принес успех – 88:84 и стало понятно, что спасти россиян может только чудо. И это чудо произошло. Лоренцо Браун промахнулся издали, но в совершенно неожиданной ситуации отнял мяч у Лапровиттолы и сделал +6. Этот перехват стал у казанцев 14-м, но потом испанцы набрали два очка, Хезонья сделал фол в нападении, и при счете 86:90 «Барса» реализовал оба штрафных. Нападение УНИКСа ушло в глухую тень, Джон Браун реализовал два штрафных, но хозяева ответили трехой Курича – 92:91. Лоренцо Браун дважды не промахнулся с точки, но Миротич спровоцировал судей на фолы, получил право на три штрафных и сравнял счет 94:94. Оставалось 15 секунд, гости промахнулись в атаке и наступил овертайм. В нем деморализованному в последней четверти (20:37) УНИКСу шансов уже не осталось – 109:111.

Проведя героический матч казанская команда упустила шанс войти в историю, нанеся первое поражение великой «Барсе» на его площадке. Никаких выводов и комментариев после столь обидного поражения давать не хочется. Казанская сказка с концом первого круга завершилась коллапсом, но спасибо парням за то, что они подарили нам прекрасную евроосень.

Автор: Александр Норден