По федеральному проекту «Спорт – норма жизни» в РТ за год было привлечено 410 млн рублей

На поддержку и развитие спорта в Татарстане по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в этом году было привлечено около 410 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра спорта РТ Алмаз Мингулов.

«Было завершено строительство универсального спортивного зала в Кукморе, открытого в сентябре этого года, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на территории школы №130 в Казани, четыре площадки ГТО и еще ряд объектов», – отметил спикер.

Он добавил, что также по федеральному проекту была оказана помощь с покупкой инвентаря десяти спортивным школам республики.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских» указов Президента Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда» и др.