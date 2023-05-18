140 тысяч российских школьников в этом году записались на IT-курсы «Код будущего»

В этом году к обучению по федеральному проекту «Код будущего» приступят более 140 тысяч школьников, сообщила директор Департамента реализации федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ -отрасли» проектного офиса АНО «Университет 2035» Елена Демидова. Сейчас по ИТ-программам в рамках проекта обучаются более 130 человек.

Федеральный проект «Код будущего» реализуется с 2022 года, напомнила Демидова.

«Необходима цифровая трансформация всех сфер экономики России, поскольку перед нашей страной стоит задача обеспечения технологического суверенитета, в том числе безопасного информационного пространства. Это один из стратегических приоритетов, направленных на защиту национальных интересов страны. Для этого нужны высококвалифицированные специалисты», – сказала она.

Дефицит ИТ -специалистов в России составляет, по разным оценкам, от 500 тыс. до 1 млн человек. Компаниям нужны программисты, инженеры информационных технологий, системные администраторы, специалисты по информационной безопасности, системные аналитики. Для решения задач по улучшению качества подготовки ИТ -кадров и популяризации ИТ -профессий Правительство в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ» запустило федеральный проект «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли», одним из главных мероприятий которого является проект «Код будущего».

Участие в нем принимают учащиеся 8-11 классов. «Они могут бесплатно пройти двухлетний курс обучения современным языкам программирования. Принять участие в проекте могут учащиеся, имеющие гражданство Российской Федерации. Обучение проводится очно в удобном для школьников формате в онлайн или оффлайн режиме, на образовательных площадках в регионах», – отметила Демидова.

На курсах школьники могут не только получить углубленные знания в области программирования, но и прокачать свои навыки для участия в олимпиадах. По итогам обучения участникам выдаются сертификаты.

В этом учебном году со школьниками работает 21 образовательная организация. Подать заявку на участие в программе можно на портале госуслуг. Сделать это могут школьники старше 14 лет, получившие паспорт и имеющие подтвержденную учетную запись на портале, либо их родители или законные представители. Далее школьникам нужно будет пройти вступительные испытания.