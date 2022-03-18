По факту слива жидкости возле домов в Набережных Челнах экологи проводят расследование

Татарстанские экологи возбудили административное расследование по факту жалобы в соцсети на нарушение природоохранного законодательства в Набережных Челнах, где злоумыленники сливали пахнущую жидкость. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Обращение по этому факту уже принято в работу инспекторами Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Возбуждено административное расследование. Направлен запрос в ГИБДД с целью установить собственника транспортного средства», – сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.

Ранее в соцети появилось сообщение о том, что «КАМАЗ» с башкирскими номерами «повадился гадить жителям Замелекесья в Челнах». Со слов местных жителей, уже месяц неизвестные нарушители сливают вонючую жидкость прямо у их домов.