По факту слива «какао» в Казанку экологи проводят проверку

По факту слива в реку Казанку мутной жидкости казанские экологи проводят проверку. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

«На место выехала передвижная экологическая лаборатория. Собственник трубы установлен. Взяты пробы природной воды, которые будут готовы позже», — сообщили в природоохранном ведомстве.

На слив в Казанку из трубы мутной жидкости, напоминающей по цвету какао, горожане пожаловались в соцсетях. Факт был зафиксирован очевидцем, прогуливающимся по набережной, на видео.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что пилотный проект по улучшению экологического состояния рек и водоемов благодаря снижению поступающих загрязняющих веществ запущен в столице Татарстана. Главным объектом исследований экологов и ученых в ближайшие годы станет река Казанка.