По факту гибели пяти туристов на Эльбрусе возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России увидел в гибели пятерых альпинистов на Эльбрусе признаки некачественного оказания услуг и нарушения правил безопасности. Пресс-служба СК заявила о возбуждении уголовного дела.

«Следственным управлением СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц“)», — сказано в сообщении.

В четверг, 23 сентября, туристическая группа из 23 человек начала подъем на Эльбрус. Несколько человек вскоре отказались продолжать восхождение и спустились вниз. Оставшиеся 19 альпинистов, несмотря на ухудшающуюся погоду, продолжили подниматься.

«Примерно в 14 часов начались сильный ветер и пурга, группа оказалась в условиях плохой видимости до одного метра и температуры ниже минус 20 градусов. На спуске по решению гидов группа разделилась. Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным, из-за переохлаждения», — рассказали в СК.

В ведомстве отметили, что выживших альпинистов эвакуировали и им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным следователей, погибли туристы из Тольятти, Якутска, Санкт-Петербурга, Тюмени и Екатеринбурга.

В экстренных службах отметили, что спасатели в течение дня приступят к спуску тел троих погибших альпинистов, которые удалось найти.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ходе поисково-спасательной операции на горе Эльбрус спасателям удалось эвакуировать 14 человек.