По двум улицам в Ново-Савиновском районе Казани частично перекроют проезд

В октябре на улицах Чистопольской и Меридианной в Ново-Савиновском районе Казани временно ограничат движение. Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.

Меры примут на время работ по реконструкции третьего северного коллектора, уточнили в Комитете внешнего благоустройства города.

На две ночи — с 5 по 6 октября и с 19 по 20 октября (с 23.00 до 6.00) — перекроют участки между зданиями №28 и 30 по улице Чистопольской, а также между домами №26 и 28 по улице Меридианной.

Кроме того, с 2 по 20 октября будет полностью закрыт местный проезд рядом со зданиями №26, 28 по улице Чистопольской и ограничено движение пешеходов по тротуару возле дома №30.