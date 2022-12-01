По двум улицам Приволжского района Казани будут поэтапно ограничивать движение транспорта

По улицам Поперечно-Отраская и Южно-Промышленная в Казани будут поэтапно ограничивать движение. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

Движение будет ограничено:

с 25 ноября по 10 марта 2023 года по ул.Поперечно-Отарская, в районе дома №2;

с 1 декабря по 20 февраля 2023 года и с 21 февраля по 10 мая – по ул.Южно-Промышленная, в районе здания №1б;

с 1 марта по 20 июня 2023 года – в районе здания №8а по ул.Южно-Промышленная;

с 21 марта по 20 июня 2023 года – в районе здания №3к1 по ул.Южно-Промышленная;

с 1 мая по 20 июня 2023 года в районе здания №5 по ул.Южно-Промышленная.

Движение будут ограничивать из-за строительства сетей хозяйственно-бытовой канализации, следует из документа.