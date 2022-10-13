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Транспорт
13 октября 2022  11:52

По двум улицам Кировского района Казани ограничат движение автомобилей

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В Казани на время ограничат движение транспорта по улицам Односторонка Гривки и Поперечно-Гривская. С 15 по 24 октября будет полностью закрыта проезжая часть на следующих участках:

  • на ул.Односторонка Гривки от дома №19а до дома №33;
  • на перекрестке ул.Поперечно-Гривская и Односторонка Гривки;
  • на ул.Поперечно-Гривская от дома №11 до дома №25.

Это связано с обустройством трассы водоотведения, сообщила пресс-служба мэрии города.

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