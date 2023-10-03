По дорожному нацпроекту в Казани отремонтирован участок улицы Айдарова на 35 млн рублей

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В Авиастроительном районе Казани завершен ремонт участка улицы Айдарова протяженностью 300 метров. Работы проведены от ул. Ленинградская до ул. Лукина по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 7,2 тыс. кв. метров, отремонтированы тротуары общей площадью 1420 кв. метров с заменой дорожного и тротуарного бортового камня», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие построили остановочный карман общей площадью 79 кв. метров. Все работы выполнены более чем на 35,4 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.