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По дорожному нацпроекту в Казани отремонтирован участок улицы Айдарова на 35 млн рублей
В Авиастроительном районе Казани завершен ремонт участка улицы Айдарова протяженностью 300 метров. Работы проведены от ул. Ленинградская до ул. Лукина по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«На объекте уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 7,2 тыс. кв. метров, отремонтированы тротуары общей площадью 1420 кв. метров с заменой дорожного и тротуарного бортового камня», – отметили в министерстве.
Кроме того, рабочие построили остановочный карман общей площадью 79 кв. метров. Все работы выполнены более чем на 35,4 млн рублей.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.
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