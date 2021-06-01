По Детской железной дороге в Казани начали курсировать пассажирские поезда

На Детской железной дороге в Казани сегодня открылось движение поездов. Пассажирские составы будут курсировать до 31 августа, а обязанности машиниста, начальника поезда, проводника, контролера станут выполнять воспитанники ДЖД.

«Основная задача на этот год — вовлечь ребят, которых Детская железная дорога упустила в прошлом году из-за пандемии, и в результате они не смогли присоединиться к теоретическим занятиям. РЖД разработали новое положение, связанное с добавлением двух курсов, 6–7-й год обучения, в которых будет осваиваться новая проектная деятельность и перспективные профессии, проводиться подготовка к ОГЭ и к ЕГЭ», — рассказала и. о. начальника Детской железной дороги Казани Лилия Усманова.

Она отметила, что на Детскую железную дорогу можно попасть с 5-го класса. К тому же теперь здесь можно обучаться до 11-го класса. «К нам можно попасть из любой школы, тем более что онлайн мы не исключили, у нас даже есть ребята, которые проживают за границей», — подчеркнула Усманова.

Спикер сообщила, что в этом году обучение проходят 816 детей, из них летнюю практику пройдут 650 человек. «Это больше, чем на Детской железной дороге Нижнего Новгорода», — уточнила она.

Заместитель главного инженера ГЖД по Казанскому территориальному управлению Евгений Ананьин добавил, что за время работы Детской железной дороги в Казани ее воспитанниками стали более 32 тыс. детей.

«ДЖД — это основной потенциал железной дороги. Это процесс постоянного обучения и подготовки квалифицированных кадров. ДЖД от настоящей железной дороги отличается только шириной колеи. Все остальное соответствует требованиям эксплуатации железной дороги», — заметил он.

Детская железная дорога в Казани открылась 30 августа 2007 года. Протяженность путей составляет 4,288 километра. Она включает две станции — Молодежную и Изумрудную, а также две платформы — Спортивную и Березовую рощу.

Зимой воспитанники изучают теорию, весной сдают экзамены, а летом закрепляют полученные знания, обслуживая железнодорожную инфраструктуру.

Летом поезд будет делать четыре рейса. От станции Молодежная он будет отправляться, за исключением понедельника и вторника, в 10.00, 11.23, 14.15 и 15.38.