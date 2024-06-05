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По делу об убийстве семи человек в Абрикосовке провели следственный эксперимент
Правоохранительные органы провели ряд следственных действий по резонансному делу об убийстве семи человек, включая главу поселка Абрикосовка в Херсонской области. Как сообщили силовые структуры, в рамках расследования были опрошены свидетели произошедшего, а также проведен следственный эксперимент, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, двое подозреваемых были задержаны по подозрению в совершении тяжкого преступления. Установлено, что они намеревались поселиться в Абрикосовке, но когда глава поселка сообщила об отсутствии свободного жилья, они пошли на крайние меры.
Злоумышленники сожгли два дома в поселке, используя топливо и гранаты, а также пытались поджечь еще одно строение. В результате их противоправных действий погибли семь человек, в том числе руководитель Абрикосовки.
В настоящее время подозреваемым предъявлены обвинения по статьям об убийстве и умышленном уничтожении имущества. Им может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.
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