По делу об убийстве семи человек в Абрикосовке провели следственный эксперимент

Правоохранительные органы провели ряд следственных действий по резонансному делу об убийстве семи человек, включая главу поселка Абрикосовка в Херсонской области. Как сообщили силовые структуры, в рамках расследования были опрошены свидетели произошедшего, а также проведен следственный эксперимент, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, двое подозреваемых были задержаны по подозрению в совершении тяжкого преступления. Установлено, что они намеревались поселиться в Абрикосовке, но когда глава поселка сообщила об отсутствии свободного жилья, они пошли на крайние меры.

Злоумышленники сожгли два дома в поселке, используя топливо и гранаты, а также пытались поджечь еще одно строение. В результате их противоправных действий погибли семь человек, в том числе руководитель Абрикосовки.

В настоящее время подозреваемым предъявлены обвинения по статьям об убийстве и умышленном уничтожении имущества. Им может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.