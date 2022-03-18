По делу об автоподставе перед судом в Казани предстанет экс-полицейский

Следком закончил расследование уголовного дела, которое было возбуждено на экс-сотрудника полиции и двоих жителей Казани за покушение на мошенничество в сфере страхования.

По версии следствия, осенью 2020 года обвиняемый, будучи полицейским на тот момент, узнал, что его знакомая получила повреждения на автомобиле. При этом обстоятельства повреждений не входили в страховой случай. Тогда полицейский предложил инсценировать ДТП.

К автоподставе он привлек знакомого, у которого был «КАМАЗ». Так, 26 ноября на трассе в Лаишевском районе они подстроили ДТП так, чтобы виноватым оказался водитель большегруза. Прибывшим на место правоохранителям обвиняемый сообщил, что является их коллегой, и подтвердил, что ДТП действительно произошло.

Участники аварии дали ложные пояснения, после чего женщина обратилась в страховую компанию за возмещением причиненного ей ущерба в 381 тысячу рублей. Однако экспертное мнение показало, что подобные повреждения авто не могли образоваться при изложенных ею обстоятельствах.

На всех троих участников автоподставы возбудили уголовное дело, свою причастность к преступлению они признали лишь частично. Материалы дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения.