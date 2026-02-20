news_header_top
Происшествия 20 февраля 2026 10:54

По делу о злоупотреблении полномочиями задержан глава департамента по делам казачества

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали главу департамента по делам казачества Александра Тарарыкина, сообщили ТАСС правоохранители. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями при освоении бюджетных средств, предназначенных для развития казачества.

«Дело главы департамента по делам казачества на Кубани связано с договорами по госпрограмме, ущерб оценен в 15 млн рублей», – указано в публикации.

#кубань #злоупотребление должностными полномочиями
