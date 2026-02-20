По делу о злоупотреблении полномочиями задержан глава департамента по делам казачества

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали главу департамента по делам казачества Александра Тарарыкина, сообщили ТАСС правоохранители. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями при освоении бюджетных средств, предназначенных для развития казачества.

«Дело главы департамента по делам казачества на Кубани связано с договорами по госпрограмме, ущерб оценен в 15 млн рублей», – указано в публикации.