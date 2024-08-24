По делу о теракте на Крымском мосту арестовали трейлер и земельный участок

По данным РИА Новости, в рамках расследования теракта на Крымском мосту наложен арест на дополнительное имущество одного из подозреваемых. Под ограничения попали земельный участок площадью 1500 кв. м, два небольших нежилых помещения и трейлер 2022 года выпуска. Ранее сообщалось об аресте квартиры другого фигуранта дела в Ульяновске.

Напомним, теракт произошел 8 октября 2022 года. В результате взрыва грузовика загорелись железнодорожные цистерны с топливом, частично обрушились автомобильные пролеты моста. Погибли четыре человека. Движение по мосту было быстро восстановлено.

ФСБ обвинила в организации теракта Главное управление разведки Минобороны Украины. По делу арестованы несколько граждан России, Украины и Армении. Среди них - руководители транспортных компаний, предприниматели и водитель-дальнобойщик.

По версии следствия, взрывное устройство было замаскировано под строительные материалы и доставлено в Россию через Грузию. Затем груз перемещался по стране с подменой документов, пока не оказался в грузовике, взорванном на мосту.