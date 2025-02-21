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На главную ТИ-Спорт 21 февраля 2025 11:04

По делу о смерти экс-игрока УНИКСа Яниса Тиммы могут возбудить уголовное дело

По делу о смерти экс-игрока УНИКСа Яниса Тиммы могут возбудить уголовное дело
Фото: vtb-league.com

Юрист Екатерина Гордон заявила, что после экспертизы следствие может возбудить уголовное дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы.

По ее словам, узнать, будет ли возбуждено уголовное дело, можно будет только после исследования телефона Тиммы.

«Если там были прямые указания, если был кто-то, кто знал, что он собирается совершить самоубийство, и подталкивал его к этому, то уголовное дело возможно и в России. Но должна быть экспертиза, и к заключению, что его довели до суицида, должны прийти и эксперты», – передает слова Гордон «РИА Новости Спорт».

Напомним, Янис Тимма скончался 17 декабря минувшего года в Москве. Ему было 32 года.

Латвиец выступал за УНИКС в 2021 году. Также в его карьере значились такие команды Единой лиги ВТБ, как «Зенит» и «Химки».

#уникс #баскетбол #спорт #единая лига втб
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