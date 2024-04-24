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По делу о мошенничестве задержан замначальника отдела Росреестра РТ
По подозрению в мошенничестве задержан заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения Росреестра Татарстана Сирин Гарипов.
Как сообщил источник «Татар-информа», на балансе отдела был служебный автомобиль Toyota Land Cruiser.
Следствие предполагает, что Гарипов изготовил документ, согласно которому этот автомобиль нуждался в ремонте, после чего машина была отчуждена и продана.
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