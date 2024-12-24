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По делу о махинациях на рынке Forex задержаны 30 человек – они работали и в Татарстане
Сотрудники МВД задержали организаторов региональных сетей компании «Sincere Systems Group» по подозрению в мошенничестве на сумму в 100 миллионов долларов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По имеющимся данным, мошенники создали сеть офисов по всей России, где их сотрудники искали клиентов и проводили семинары, вебинары и встречи. Жертвам внушали информацию о том, что компания успешно занимается торговлей на рынке Forex и в других сферах, в том числе связанных с использованием искусственного интеллекта в биржевой торговле. Инвесторам обещали доходность от 3 до 30% в месяц.
Люди переводили свои деньги на сервисы для покупки криптовалюты, которая затем отправлялась на кошельки организаторов. Взамен клиенты получали цифровые токены без реальной ценности. Вывести средства было невозможно: мошенники ссылались на блокировку счетов и проведение аудита.
Средства вкладчиков организаторы схемы направляли на различные криптовалютные биржи. По словам Ирины Волк, одна из них имеет украинский адрес и известна оказанием поддержки военным.
Были проведены более 30 обысков в разных регионах: в Башкортостане, Татарстане, в Крыму, Севастополе и Московском регионе. В отношении подозреваемых возбуждены дела о мошенничестве, двое арестованы, а еще 30 человек доставлены в подразделения МВД для следственных действий.
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