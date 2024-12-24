По делу о махинациях на рынке Forex задержаны 30 человек – они работали и в Татарстане

Сотрудники МВД задержали организаторов региональных сетей компании «Sincere Systems Group» по подозрению в мошенничестве на сумму в 100 миллионов долларов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По имеющимся данным, мошенники создали сеть офисов по всей России, где их сотрудники искали клиентов и проводили семинары, вебинары и встречи. Жертвам внушали информацию о том, что компания успешно занимается торговлей на рынке Forex и в других сферах, в том числе связанных с использованием искусственного интеллекта в биржевой торговле. Инвесторам обещали доходность от 3 до 30% в месяц.

Люди переводили свои деньги на сервисы для покупки криптовалюты, которая затем отправлялась на кошельки организаторов. Взамен клиенты получали цифровые токены без реальной ценности. Вывести средства было невозможно: мошенники ссылались на блокировку счетов и проведение аудита.

Средства вкладчиков организаторы схемы направляли на различные криптовалютные биржи. По словам Ирины Волк, одна из них имеет украинский адрес и известна оказанием поддержки военным.

Были проведены более 30 обысков в разных регионах: в Башкортостане, Татарстане, в Крыму, Севастополе и Московском регионе. В отношении подозреваемых возбуждены дела о мошенничестве, двое арестованы, а еще 30 человек доставлены в подразделения МВД для следственных действий.