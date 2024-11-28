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По делу о краже 8 млн у бойца СВО из Волгограда в Казани задержали троих мужчин
В Казани задержали троих подозреваемых в краже почти восьми миллионов рублей у бойца СВО из Волгограда.
Как сообщает Региональный информационно-аналитический центр, в июне 30-летний мужчина рассказал полицейским, что неизвестные получили удаленный доступ к его банковскому приложению и похитили со счета 7,7 миллиона рублей.
Оказалось, что банковские операции с деньгами проводились с территории Татарстана. Деньги, по данным агентства, были сняты в казанских банкоматах и поделены между аферистами.
Как стало известно «Татар-информу», в начале недели полицейские и бойцы СОБР Управления Росгвардии по РТ задержали в Казани всех троих подозреваемых. Ими, по информации РИАЦ, оказались студенты местных вузов, которым 17-18 лет.
В МВД Татарстана «Татар-информу» подтвердили информацию о задержаниях.
Студентов доставили в Волгоград, возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.
По информации РИАЦ, украденные деньги парни потратили на заграничный отдых и ставки в онлайн казино.
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